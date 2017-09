Nieuw pand vleesbedrijf van Loon in Son: Next level in dierenwelzijn

Maar de opening van hun hypermoderne nieuwe productiepand en hoofdkantoor zondag in Son vinden ze een mooie gelegenheid om naar buiten te treden.

Zonnepanelen

,,We zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming waar we trots op zijn", zegt Erik van Loon. ,,We houden rekening met onze mensen, met dieren en het milieu. Op ons nieuwe gebouw liggen 7.000 vierkante meter aan zonnepanelen die meer energie leveren dan het gebouw gebruikt. Het heeft de hoogste rating gekregen in de zogeheten Breeam beoordeling. Voor onze 2.000 personeelsleden hebben we goede voorzieningen en we bieden ze voortdurend scholing aan. Ook aan onze van oorsprong buitenlandse collega's die mede hierdoor heel goed bij onze bedrijfscultuur passen."

Zijn broer Roland van Loon zegt dat het bedrijf ook naar buiten moet treden om op de arbeidsmarkt voldoende herkenbaar te zijn. ,,We zijn net begonnen met een grote campagne op Facebook, omdat we veel mensen kunnen gebruiken. Dat maakt het extra goed om aan de wereld te laten zien dat we een respectabel bedrijf zijn. Waar onze werknemers en ook de mensen uit de regio trots op kunnen zijn."

Volledig scherm Vleesverwerking in het productiegebouw. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Vlees eten

Dat is ook waarom de twee niet blind willen zijn voor maatschappelijke discussies over het eten van vlees, zegt Erik. ,,Vooral in de grote steden wordt steeds bewuster en kritischer met eten omgegaan. Wij moeten daarop inspelen en zorgen dat we aan de vraag van consumenten kunnen voldoen. Als het gaat om dierenwelzijn zijn we daarom al lang geleden gestopt met het castreren van varkens. Daarna kwamen de keurmerken Beter Leven met minimaal één ster en Varken van Morgen. We kijken steeds naar de next level in dierenwelzijn."

Het bedrijf doet een proef met vijf varkenshouders die hun dieren volledige vrij van antibiotica groot brengen, zegt Roland. "Dat doen we samen met leverancier van stalsystemen Schippers in Bladel. Alles op deze varkensbedrijven, tot op het laatste boutje en moertje, wordt zowat klinisch schoongemaakt. Het luistert nauw, want vooral biggen zijn heel vatbaar voor virussen en bacteriën. Er mogen daarom geen ongedierte en insecten zijn en alleen vloeren en materialen die goed te reinigen zijn."

Roland zegt dit soort maatregelen zelf te kunnen doorvoeren omdat het bedrijf tegenwoordig de hele keten beheert. ,,We hebben ruim 250 varkenshouders en honderd rundveehouders in Nederland en België als vaste leveranciers. Zij hebben een leverplicht naar ons en wij een afnameplicht tegen de marktprijs plus een toeslag voor het welzijnsniveau. Ook stellen we eisen aan het gebruikte voer, bijvoorbeeld alleen soja die duurzaam geteeld is."

Volledig scherm Roland (l) en Erik van Loon in het nieuwe hoofdkantoor van de Van Loon Group. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Van Loon Groep doet alle bewerkingen aan de vleesproducten zelf, behalve het slachten, legt Erik uit. ,,Tot nog toe maakten we gebruik van de diensten van meerdere slachterijen, maar sinds kort gaan al onze dieren naar één slachterij. De dieren die daar vandaag worden geslacht staan dezelfde dag in kratjes bij ons op de stoep. Ook voldoen we nu aan de eis in Aziatische landen dat de dieren in hetzelfde land geboren, geslacht en uitgesneden moeten zijn. Want de hier minder gebruikte delen, zoals kopvlees, poten en kraakbeen, gaan naar landen als China, Thailand, Korea en Japan. Daar hebben die onderdelen een grote meerwaarde."

Karbonaadjes