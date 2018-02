Nieuwe opleverdatum Sonse kerk: 1 juli

De sloop van de kerk in Son is uitgesteld tot uiterlijk 1 juli. Dat zijn de gemeente Son en Breugel en de Heilige Odaparochie overeengekomen. De boete die de parochie aanvankelijk boven het hoofd hing als de uiterste opleverdatum van 20 februari overschreden zou worden, is daarmee dus van de baan. Beide partijen wachten nog altijd op een reactie van de provincie op het bezwaar van de parochie tegen het stilleggen van de sloop.

Vleermuis

Begin januari verrichtte de provinciale handhavingsdienst ODBN metingen waaruit bleek dat er nog minstens één vleermuis in de kerk zat. Omdat de provincie tevens tot de conclusie kwam dat niet alle maatregelen zijn genomen om de vliegende zoogdieren een ander onderkomen te bieden, werd de sloop stilgelegd. Daardoor dreigde een clausule in het sloopcontract in werking te treden: als de parochie de deadline van 20 februari zou overschrijden, zou een boete volgen die kon oplopen tot een half miljoen euro.