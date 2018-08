Nieuwe velden SBC kosten miljoen

Ad Versant­voort uit Son sprak Jos Brech bij de berghut over verdwijnen in de natuur

24 augustus SON - Jos Brech vertelde hem precies hoe hij moest overleven in de vrije natuur. Ad Versantvoort uit Son luisterde vorig jaar in augustus in de Vogezen uren aandachtig naar de nu meest gezochte man van Nederland. ,,Hij vertelde hoe hij maanden in de natuur zou kunnen overleven. Zonder opgemerkt te worden."