Ons Dorp Live! verandert Son en Breugel in muzikale snoepautomaat

Son werd omgetoverd tot een zogenaamde muzikale snoepautomaat, met voor ieder wat ‘lekkers’. Meer dan honderd muzikanten brachten live muziek ten gehore in diverse horecagelegenheden in het dorp.

Ons Dorp Live! onderging in 2006 haar vuurdoop en was direct een doorslaand succes. Sindsdien is het een tweejaarlijks terugkerend evenement.

Elke band met minimaal een muzikant uit Son en Breugel

Alle bands die meededen bestonden uit één of meerdere muzikanten die uit Son en Breugel komen. Zij brachten een muzikaal scenario uit eigen werk en covers in een breed scala van muziekstijlen. Ook qua deelnemers varieerde het aanbod, van de jongste van vijftien jaar tot de oudste ver in de zeventig. Elke band speelde in zijn eigen genre (van Pop tot Rock en van Folk tot Blues).

Bezoeker Roel Engel is enthousiast: ,,Ik hou van verschillende muzieksoorten en vrienden van mij ook, we lopen allemaal naar een eigen podium, maar je komt elkaar altijd wel ergens tegen.”

Zestien bands met veel nieuwe namen

Ons Dorp Live! georganiseerd door Stichting Giggut!?-Events trok net als voorgaande jaren weer veel bezoekers. Zestien bands hadden zich voor deze editie aangemeld en deze keer veel nieuwe namen. ,,We zijn zeer verheugd dit event weer te kunnen houden”, zegt Teulings.

,,Door bekende reden is de laatste editie alweer even geleden. Toen we ooit begonnen, speelden de meeste bands in een garage, traden nooit echt op en daarvoor boden wij hen een podium. We faciliteren en zorgen eigenlijk overal voor, met een leuk shirt als aandenken”, zegt hij lachend.

Quote We hebben mensen die in meerdere bands spelen Hans Teulings, Ons Dorp Live!

Ze traden zaterdagavond op in vijf verschillende locaties, in jongerencentrum Oase, Café-Restaurant De Zwaan, hier in het Dommelhuis, in GrandCafé Het Raadhuys en Café 't Hart Van Son. ,,Er komt organisatorisch best het één en ander bij kijken”, zegt Teulings. ,,Zo hebben we mensen die in meerdere bands spelen, dat kan natuurlijk niet tegelijk en als het een drummer betreft al helemaal niet. Die kan niet even snel z’n spullen oppakken en een kwartier later op een andere plek staan. Het is een heel geschuif en geplan, maar het is weer gelukt.

,,Het is een prachtig ongedwongen evenement, bandleden ontmoeten elkaar en er ontstaat kruisbestuiving. Heeft de één een gitarist nodig bellen ze de ander. We promoten ook dat verschillende bands op één locatie met dezelfde spullen spelen, zodat ze gemakkelijk van locatie kunnen wisselen. Het enige wat we nog missen is wat nieuwe aanwas, jeugdige bandjes van vijftien, zestien jaar. Hopelijk vullen zij het evenement nog ooit aan.”