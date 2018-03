Ophef over verkeerspaaltjes doorgaande route Son en Breugel

Verkeerswethouder Kees Vortman (VVD) heeft geen boodschap aan de kritiek. "We hebben een verkeersprobleem op deze drukke doorgaande 30-kilometerweg. Er wordt te snel gereden, en er is teveel verkeer van omliggende dorpen dat hier niet hoeft te zijn." HIj had ook liever gekozen voor handhaving en boetes uitdelen, maar hij legt uit dat dat niet kan omdat de weg niet is ingericht als 30-kilometerweg. "Er moest iets gebeuren, ook omdat veel inwoners klaagden over de onveiligheid. We hebben bewust niet gekozen voor drempels, want dat geeft veel herrie, met name van vrachtwagens." Er is goed gekeken naar waar de paaltjes woirden neergezet, maar wijzigen kan nog. Vortman: "Op de Boslaan lijken de verkeerspaaltjes te dicht op elkaar te staan. Misschien gaan we dat daar veranderen.”