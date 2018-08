Opnieuw woning gesloten in Son en Breugel

Honden weggelopen nadat baasje onwel werd, bos afgezet in Son en Breugel

31 juli SON EN BREUGEL - Twee loslopende honden hebben dinsdagmiddag voor consternatie gezorgd in het natuurgebied bij het Oud Meer aan het Dutmellagebied in Son en Breugel. De eigenares was onwel geworden tijdens het uitlaten.