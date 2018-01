Politie Son en Breugel geeft voorlichting aan senioren over babbeltrucs

Ding dong, de voordeurbel. 'Goedemorgen mevrouw. Ik ben van de thuiszorg, en ik kom even kijken hoe het met u gaat na uw operatie in het ziekenhuis'. Wat attent, dacht een inwoonster uit Son en Breugel en nietsvermoedend liet ze de dame binnen. Wat ze niet zag, is dat een tweede persoon achter die aardige 'zuster' ook naar binnen glipte. De bewoonster kreeg in haar badkamer zelfs een heerlijke massage. Maar ondertussen werd ze wel beroofd van al haar sieraden, en daar kwam ze pas achter toen het te laat was. Ze was het slachtoffer geworden van een geraffineerde babbeltruc. "Hoe de dieven weet hadden van haar operatie is nog steeds een onopgelost raadsel", vertelde Yvonne Hendriks. Zij was een van de aanwezigen bij de voorlichtingsbijeenkomst over het werk van de politie in De Boerderij in Breugel, georganiseerd door de Seniorenraad.