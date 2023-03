Prijs voor nazorgproject borstkankerpatiënten Catharina

Column Noodzake­lij­ke pottenkij­ker bij het leed van een ander

Of we wat dichterbij mochten, vroeg een van de journalisten die ook op de 112-melding was afgekomen. Er was een lijk gevonden. Ik werkte nog maar net bij de krant en voelde nul behoefte om dichterbij te komen. Maar ik wilde me in dat gezelschap mannen niet laten kennen, dus stapte ik ook maar onder het door een agent omhoog gehouden afzetlint door.