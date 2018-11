Prins Jarno regeert Krutjesgat (Son en Breugel)

Prins Jarno is geboren en getogen in Son en Breugel, getrouwd met Marielle en woont in Breugel. Samen hebben ze vier kinderen. Jarno is ambulancechauffeur en Officier van Dienst Geneeskundig bij de GGD Brabant Zuid-Oost. Zijn motto is dan ook: 'Mi dizze prins telt elke seconde'.