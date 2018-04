Regen bij Skyfall kan pret niet drukken bij Koningsconcert Son

SON EN BREUGEL - De regen was wel een beetje een spelbreker, maar het strak spelende harmonieorkest en de al even enthousiaste lokale zangtalenten maakten van het eerste Koningsconcert in Son donderdagavond een memorabele happening.

"Luister, kijk en geniet", kondigt presentatrice Malou Jansen-Van Eck aan om even over achten. Harmonie Pro Honore Et Virtute zit er helemaal klaar voor op het grote podium op het Kerkplein in Son. Het talrijke publiek is in opgewekte afwachting. En het eerste nummer is gelijk raak, lekker strak en jazzy, zoals men dat gewend is van dit orkest onder leiding van de gedreven dirigent Johan Smeulders. Als daarna Lars van Mil het spits afbijt met een al even strak en swingend 'Feelin Good' lijkt de sfeer er meteen goed in te zitten.

Maar steeds donkerder wordende grijze wolken pakken zich samen, en na wat gedruppel, breekt de hemel uitgerekend tijdens het prachtig gezongen Skyfall open. Paraplu's gaan omhoog en tafels lopen leeg omdat mensen tegen de muur van restaurant De Zwaan tevergeefs proberen te schuilen. De bui duurt niet lang, maar de magie is weg. Vooral bij de nog steeds fraai gezongen ballades, hoor je vooral veel mensen met elkaar buurten.

Ook gezellig, maar luisteren ho maar. En dan is zanger Aris Weel op zijn best. "Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Zingen jullie mee", haalt hij de aandacht van het publiek er weer bij, en al is het lastg meezingen bij een Frans nummer als Les Lacs du Connemara, ritmisch steeds sneller ' la, la, la, la' meebrullen en meestampen is ook lekker. Ook George Blanken is zo'n performer die moeiteloos iedereen nog wat meer kan opzwepen. Het druppelt af en toe nog steeds maar niemand is vertrokken en het stampvolle Kerkplein geniet.