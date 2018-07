Rendac in Son stinkt enorm, mensen in Blixembosch in Eindhoven hebben hier al nachtenlang last van

SON/EINDHOVEN - Mensen in de Eindhovense wijk Blixembosch hebben al dagen - en vooral nachten - achtereen last van stank die veroorzaakt wordt door Rendac in Son. Het destructiebedrijf is naarstig op zoek naar de oorzaak, maar heeft die nog niet gevonden.

Volgens een woordvoerder van de provincie kwamen over de Rendac 30 stankklachten in zeven dagen binnen bij de Milieuklachtencentrale. Dat is opmerkelijk veel. Ook op Facebook klagen Eindhovenaren hun nood. Een inwoonster van de wijk Blixembosch schrijft dat ze al nachten achtereen wakker wordt van de stank.

Toezicht

De regionale omgevingsdienst (voormalige milieudienst) is op de hoogte en ook al in overleg met Rendac. De omgevingsdienst moet toezicht houden op het naleven van vergunningen.

Woordvoerder Sjors Beerendonk van Rendac zit in de maag met de kwestie. ,,Rendac investeerde in de loop van de jaren miljoenen euro's in geurbestrijding. Het heeft beslist onze prioriteit. Zo veel klachten, dat is natuurlijk niet de bedoeling."

