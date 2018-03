Seniorenraad heeft woonwensen in Son onderzocht

OM opgescheept met vliegtuig na fraude tuinders in Brabant en Limburg

10:42 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie zit in de maag met een privéjet die in beslag is genomen bij de hoofdverdachte in de strafzaak over miljoenenfraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders. Het vliegtuig staat al meer dan een jaar aan de grond en dat kost geld. En pogingen om de privéjet te verkopen worden vooralsnog gedwarsboomd door de eigenaar.