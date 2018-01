Slaperige start bij Nieuwjaar op het ijs in Son

De klok van de onlangs gesloten kerk sloeg nog wel op Nieuwjaarsdag, twaalf eenzame slagen, en daarmee het openingsuur van de ijsbaan. Niet dat daar veel gehoor aan werd gegeven, Kaja Verrijth was de enige die met de schaatsen ondergebonden op het ijs stond. Volwassenen waren in de meerderheid. Gekleed in herkenbare rode, oranje of blauwe jassen. De oranje jassen voor de vrijwilligers. In de rode ging ijsmeester Edwin van Raalten gehuld en de blauwe zat om de schouders van bestuurslid Aschwin Balk.

,,Oudejaarsdag hadden we een minder goede ijsdag" vertelt Balk. Regen op het ijs en flinke wind die het water in beweging hield. Dan bevriest het niet. En het was warm, bijna 15 graden. Dus dat was minder. Maar voor de rest hebben we het drukker dan vorig jaar." Het slechte stuk is afgezet en de ijsmeesters proberen het ijs te repareren. Van Raalten gaat met een emmer water het ijs op om gaten te vullen. Later wordt met een schaaf geprobeerd gaten te vullen met ijsschraapsel.

Stagiairs

Kaja was niet voor niets zo 'vroeg' op de ijsbaan. Vader Marc is namelijk coördinator van de vrijwilligers: ,,We zijn blij met jongeren die maatschappelijke stage komen lopen. We hebben 1800 uur die we met vrijwilligers rond moeten krijgen. Leerling van het Eckart College Pleun is een van die stagiaires: ,,Ik houd toegangscontrole en help bij de uitgifte van schaatsen." Annie Maassen is al 7 jaar actief als vrijwilligster: ,,Dit jaar doe ik 8 blokken. Ik heb er echt plezier in. Die kids lol zien maken, daar doe je het voor.”

Ondertussen zijn er wat meer actievelingen op het ijs te vinden. Allemaal kinderen. De paar ouders haasten zich na een snel 'De Beste Wensen' naar binnen, de horecatent in. Warme chocomel en glühwein zijn favoriet. Voor de kinderen is er ook ranja voor een klein prijsje.

Er gelden strenge voorwaarden en regels voor de organisatie. Er komt veel bij kijken en de 4 bestuursleden hebben het er druk mee. Balk: ,,Het lukt ieder jaar weer. We hebben altijd quitte gespeeld. Er zijn gelukkig partijen die het belangrijk vinden dat de ijsbaan er komt. Ongeveer 80 lokale bedrijven zijn sponsor. We hebben inkomsten van entree en horeca. Als stichting hebben we geen winstoogmerk, het lukt om kostendekkend te zijn. Het is zo mooi dat we dit met de gemeenschap voor elkaar krijgen.”

Succesvolle 1ste editie 'Snow Radio'

Op de kiosk naast de ijsbaan werd de eerste editie van 'Snow Radio' gehouden. ,,Omdat het de eerste editie was hadden we geen verwachtingen", vertelt organisator Rutger van der Heijden. ,,Niet over hoe het zou gaan, niet over de opbrengst. Maar het was hartstikke goed en we maken al plannen voor volgend jaar. We hadden niet gedacht dat we dit in 3 maanden van de grond zouden krijgen. Er waren gulle gevers. Sponsoren, Sonse ondernemers die producten leverden voor de loterij, plaatselijke artiesten die belangeloos optraden. Verzoekplaten die werden aangevraagd. Er werd geld gedoneerd." In De Zwaan werd de opbrengst bekendgemaakt: 2310,- euro.