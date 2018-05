Sloopcontract kerk Son van tafel; gemeente koopt nu pand aan

Man valt uit palletbak op tractor in Son

8 mei SON EN BREUGEL - Een 58-jarige man uit Son en Breugel is dinsdagochtend gewond geraakt nadat de palletbak op een tractor waarin hij stond, viel. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel waarna ze hem naar het ziekenhuis in Tilburg overbrachten.