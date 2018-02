Sloopdeadline kerk Son wordt uitgesteld

SON EN BREUGEL - De Odaparochie hoeft geen boete aan de gemeente te betalen nu de uiterste sloopdatum voor de kerk in Son niet gehaald wordt. Een nieuwe datum wordt nog bepaald in een volgend overleg.

Dat liet wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) weten. "Het is duidelijk dat de oorspronkelijke datum van 20 februari niet meer haalbaar is", zo verwees hij naar het sloopverbod dat de provincie heeft opgelegd. Bij onderzoek bleek nog minstens één vleermuis in de kerk aanwezig. Dat was voor de provincie reden de werkzaamheden stil te leggen. Volgens het huidige contract zijn gemeente en parochie elkaar een boete verschuldigd als een van de partijen zich niet aan de deadline houdt. Die kan oplopen tot een half miljoen.

Tegen het provinciebesluit heeft de parochie bezwaar aangetekend. Dat draait onder meer om de bouw van de geplande vleermuizentoren in park Vroonhoven. De provincie vindt dat die er voor de sloop had moeten staan, omdat de toren onderdeel uit zou maken van het maatregelenpakket om de vliegende zoogdieren de kerk uit te krijgen. Gemeente en parochie zijn echter van mening dat die toren altijd als een aanvullende maatregel bedoeld is geweest, die pas later zou worden gerealiseerd.