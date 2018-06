Son en Breugel heeft last van fusie, maar wil wel graag een stukje Nuenen als die doorgaat

Son en Breugel kan woonwagen niet eens meer sluiten

14 juni SON EN BREUGEL - De gemeente Son en Breugel kan een woonwagen en bijbehorende schuur in Gaskendonk niet eens meer sluiten, want de bewoners zijn inclusief woonwagen met de noorderzon vertrokken, zo bleek donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.