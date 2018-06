Son en Breugel kan woonwagen niet eens meer sluiten

De bewoner pikte de sluiting niet en stapte naar de rechter. In de tussentijd zegde de woningstichting het huurcontract voor de standplaats op. Daarna brak de bewoner de woonwagen af en vertrok zonder bericht achter te laten. De Raad van State wilde weten waarom de gemeente dan toch nog een hoger beroepsuitspraak wil. Immers, de rechtbank was het eens met het sluitingsbevel. ,,We willen toch wel een principiële uitspraak over hoe we dit soort zaken aan kunnen pakken. Want intussen hebben we eenzelfde geval in een woonwagen ernaast. Daar zijn ook grote hoeveelheden drugs aangetroffen en ook die bewoner heeft bezwaar aangetekend”, legde de woordvoerder van de gemeente Son en Breugel uit tijdens de rechtszitting.