Son en Breugel wil dat Nuenen zelfstandig blijft

Het gemeentebestuur van Son en Breugel heeft het liefst dat er een streep door de fusie van Eindhoven en Nuenen gaat. ,,Wij hechten aan een zelfstandig Nuenen", liet burgemeester Hans Gaillard gisteren weten. Nuenen en Son en Breugel werken samen met Geldrop-Mierlo intensief samen in de dienst Dommelvallei. Als Nuenen als verbindende schakel wegvalt, lijkt de toekomst van dat verband ongewis. ,,Het is in ons belang dat Nuenen een zelfstandige gemeente blijft", aldus Gaillard. Son en Breugel is dan ook van plan een zienswijze bij de provincie in te dienen over de herindelingsplannen.

Oproep

Daarmee komt Son en Breugel direct tegemoet aan een wens van de nieuwe coalitie in Nuenen. Die roept beide buurgemeenten op om met een standpunt over de fusie te komen. Coalitiepartijen W70, CDA, GroenLinks en SP zijn fel tegen de door de provincie opgelegde herindeling. Zij willen dat Nuenenaren zich later dit jaar in een referendum kunnen uitspreken over de toekomst van de gemeente. Volgens Gaillard is het Sonse standpunt in feite al langer bekend. ,,Alleen de vraag is altijd anders voorgelegd. Het ging eerst over onze eigen zelfstandigheid, nu over die van Nuenen."