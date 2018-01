Son houdt grip op tankstation

Tankstation Schimmel in Son en Breugel kan voorlopig gewoon op zijn plek blijven. Maar wanneer de Eindhovenseweg binnen enkele jaren op de schop gaat, zou het kunnen dat de benzinepomp aan de westzijde van de weg moet wijken. ,,Het is nog absoluut niet gezegd dat we daarvoor kiezen", licht burgemeester Hans Gaillard toe. ,,Dat hangt van de plannen af. Maar gezien de toekomstige werkzaamheden willen we wel greep houden op de ontwikkeling. Als we dan concluderen dat het tankstation daar niet in past, hebben we onze handen vrij."

Erfenis

Het is vrij ongebruikelijk dat een gemeente de grond onder een tankstation verpacht; bij de Schimmel is dat nog een erfenis uit de tijd dat de Eindhovenseweg nog een rijksweg was. ,,Met de komst van de A50 hebben we de weg overgenomen, en dus ook het tankstation aan de westkant." De eigenaar van het tankstation wilde de grond al eerder kopen, maar daar heeft de gemeente toen 'nee' tegen gezegd. Wel kon hij de grond via een erfpachtovereenkomst in gebruik nemen.