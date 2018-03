Speuren naar sporen bij Oud Meer in Son

Zoals elke zaterdagmorgen beginnen na het hijsen van de vlag de Bevers, de jongste speltak van scouting Dutmella, in de kampvuurcirkel hand in hand rondjes te lopen en hard te zingen: 'We gaan samen spelen, dat doen we zo graag, wat we gaan doen doen we samen vandaag'. Alleen staan er deze morgen wel heel veel mensen omheen, gekomen voor de opening van het Dutmella-Natuurpad. En zoals dat hoort bij officiële openingen, zijn er toespraken van alle partijen die het Natuurpad mogelijk hebben gemaakt, zijnde Dutmella zelf, IVN, Staatsbosbeheer, Rabobank en de gemeente Son en Breugel. Dutmella-leider Bart Wullems legt uit waar de letters scout voor staan: Samen, Code Outdoor Uitdaging, Team en Spel. Ellen van Wijk heeft een makkelijke verklaring voor de letters IVN: in voor natuur. "Straks gaan jullie de natuur in en naar sporen kijken. Misschien zie je in de sneeuw wel een spoor van een ree dat door de bossen is gehuppeld", maakt ze iedereen vast warm voor de wandeling.