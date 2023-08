Stevige buien met fors onweer in Son en Breugel vandaag

Podcast Heet van de Herdgang | Een oud-PSV’er met muzikale hits en waar ligt het plafond van Sangaré?

Na twee oefenwedstrijden in het Philips Stadion is PSV begonnen aan de voorbereiding op het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord van vrijdag. Ondertussen wachten de supporters op nieuws over versterkingen. Genoeg gespreksstof dus voor de derde aflevering van ED-podcast Heet van de Herdgang.