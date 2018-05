TAG: Festival in Son en Breugel stopt ermee

SON EN BREUGEL - Na jarenlang menig underground danceliefhebber te hebben voorzien in de festivalbehoeftes, houdt TAG: festival het voor gezien. Op Facebook laat de organisatie weten dat er ook in 2018 geen zomereditie aankomt. "We krijgen het, door meerdere omstandigheden, helaas niet meer voor elkaar om TAG: nog voor elkaar te boksen. Met pijn in ons hart moeten we daarom stoppen met ons prachtige festival."