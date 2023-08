Trimsalon in Son en Breugel deels verwoest door brand, negen honden uit loods gehaald

Dit is de stand van zaken bij PSV: transfer Schouten richting kogeltje rond én Bosz heeft schuurpa­pier bij zich

De spelers van PSV hoefden na afloop van PSV-FC Utrecht van zaterdagavond niet op een washandje of een portie liefkozende woorden van trainer Peter Bosz te rekenen. Ook na een 2-0 overwinning is er in de kleedkamer van PSV tegenwoordig een portie schuurpapier voorradig, via de stem van de coach. Net als na het duel met Sturm Graz was Bosz niet helemaal tevreden over PSV. Waarom niet? En wat staat er bij PSV allemaal nog te gebeuren?