Uit dit bouwjaar komen de meeste auto's in jouw gemeente

Parkje in Geldrop weer veilig na drastische snoeibeurt; van sommige bomen is alleen nog een kale stam over

GELDROP - Nadat vijf bomen zijn ontdaan van dikke takken, is het parkje tegenover de Kasteelhoeve aan de Helze in Geldrop weer opengesteld voor wandelaars. Van sommige bomen is alleen nog een kale stam over.