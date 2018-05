Veel animo voor Sonse zonnepanelen

SON - De gemeente Son en Breugel zet in op zonnepanelen en wil zoveel mogelijk huiseigenaren in de gemeente overtuigen om dat ook te doen. Woensdagavond werd onder grote belangstelling tekst en uitleg gegeven over het ambitieuze project.

Coenraad Op den Kamp is adviseur op het gebied van energie en legt uit wat het project De Groene Zone inhoudt: een minimale rente, vijftien jaar gratis onderhoud aan het systeem en een raming waarin een gemiddelde deelnemer jaarlijks honderden euro's op zijn elektriciteit bespaart. ,,Het voordeel van ons project is dat u volledig ontzorgd wordt." Deelnemers hoeven zelf bijna niets te doen omdat de installatie en onderhoud compleet in handen zijn van professionals. Maar liefst twaalf gemeenten in de regio doen mee.

Druk

Het is druk in de zaal van De Zwaan aan de Sonse Markt. Er zijn te weinig stoelen om alle geïnteresseerden in het project een plaats te geven. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen staat licht verbaasd te kijken over zo'n opkomst voor een bespreking over zonnepanelen, maar tegelijkertijd zag hij het ook aankomen: ,,Het loopt bij de inschrijvingen ook al storm. Het kan daarom zijn dat we pas laat mensen terugbellen die zich ingeschreven hebben. Dat is niet omdat we ze vergeten zijn, maar omdat we alle aanvragen zorgvuldig willen behandelen."

Kritische vragen

Niet alle toehoorders zijn direct overtuigd van de zonnepanelen. Er zijn kritische vragen over de techniek. Het belangrijkste vraagteken heeft te maken met 'salderen'. Dat is het ontvangen van extra stroom uit het net wanneer de zonnepanelen niet genoeg opwekken voor het huishouden en het wegleiden van de overtollige elektriciteit als er even minder verbruikt wordt. De salderingsregeling van de overheid, die zonnepanelen aantrekkelijk maakt, stamt nog uit de tijd dat zonne-energie in de kinderschoenen stond. Inmiddels kost die regeling de overheid veel geld en dus komt hij ten einde in 2020. Ten onder gegaan aan het eigen succes. Wat daarna gebeurt kan Op den Kamp niet zeggen, dat is aan het kabinet. Die onzekerheid zorgt bij veel aanwezigen voor twijfel.

Quote Mei is een fantasti­sche maand voor zonnepane­len. Coenraad Op den Kamp, adviseur zonnepanelen