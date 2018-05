Verhuizing bieb Son 40.000 euro duurder

Niet de meerkosten van de tijdelijke huisvesting van de bieb zelf, maar de summiere melding aan de raad over een budgetoverschrijding zorgde eind februari voor consternatie toen wethouder Eef van Turnhout (Dorpsbelang) volstond met de mededeling dat het college erachter was gekomen dat er meer kosten met de verhuizing van de bieb waren gemoeid dan gedacht. Hoeveel precies wist hij niet. "In het college waren we echt geschrokken", zei burgemeester Hans Gaillard maandagavond in de commissie Algemene Zaken. "Maar het ambtelijk advies was niet duidelijk. Wij hadden zelf nog veel vragen", verklaarde hij de summiere toelichting van de wethouder destijds. Dienst Dommelvallei heeft toen opdracht gekregen te onderzoeken wat en waar het was misgegaan.