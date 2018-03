Verkiezingen Son en Breugel: Japans presentatieconcept past vooral CDA

SON EN BREUGEL - Geen verkiezingsdebat woensdagavond, in het Vestzaktheater in Son, maar creatieve pitches van de zes partijen.

Meer geschikte woningen voor jongeren en ouderen, ruim baan voor de fiets en niet meer bouwen in de groen. Dat waren zo'n beetje de grootste gemene delers tijdens de pecha kucha-verkiezingsavond van de Sonse bibliotheek in het Vestzaktheater. Geen debat, maar een van oorsprong Japans presentatieconcept. De zes partijen kregen de kans hun speerpunten naar voren te brengen via twintig foto's, waarover ze in twintig seconden iets konden vertellen. Een presentatie van precies zes minuten en veertig seconden dus, zonder interrupties of onderbrekingen. Vooral het CDA sprong eruit.

Zwevende kiezer

Voor de zwevende kiezer die de partijprogramma's niet allemaal door wil akkeren, gaven de presentaties best een aardig inkijkje in de speerpunten en visie van de partijen. Dorpsvisie als partij met zijn voelsprieten in het verenigingsleven, Dorpsbelang als partij die wil bouwen voor jong en oud, maar tegen het weer van stal halen van de ruit is. D66 presenteerde zich als frisse wind en dé jongerenpartij. PvdA/GroenLinks pleitte voor duurzaamheid, voor de fiets en tegen de groei van Eindhoven Airport. De VVD zette zich neer als no-nonsensepartij die moeilijke dossiers als Breugel Bruist vlot trekt. Het nadeel van de pecha kucha-vorm was vooral dat discutabele beweringen onweersproken blijven. Zo trok Kees Vortman de komst van energiezuinige straatverlichting als wethouder wel erg opzichtig naar zich toe, terwijl dat niet bepaald een exclusief VVD-plan was.

Toekomstbeeld