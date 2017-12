Vleermuis laatste hoop tegen sloop kerk in Son

Tegenstanders van sloop van de Sint-Petrus Bandenkerk in Son geven de moed nog niet op. Ook al strandde vorige week een laatste poging tot een politieke koerswijziging, en ook al wordt het gebouw na de laatste dienst op Tweede Kerstdag in rap tempo leeggehaald. De vleermuizen die nog altijd in het gebouw zouden huizen, kunnen een snelle ontmanteling van de kerk nog in de weg staan. Want als er vliegende zoogdieren in de gaten en kieren zitten, mag er niet zomaar gesloopt worden. Zeker niet omdat maar een deel van de afgesproken maatregelen al is doorgevoerd. Er hangen weliswaar al maanden vleermuiskasten, maar de beloofde vleermuistoren moet nog verrijzen. De provincie is daarom gevraagd handhavend op te treden. Ook staat al een spoedrechtszaak op de rol voor 11 januari.

Dode vleermuis

Intussen maakt een geruchtmakende vleermuisvondst de tongen in Son los. Lokale media maakten op Tweede Kerstdag melding dat er uitgerekend in de uren na de laatste dienst een dode vleermuis op de kerkvloer was gevonden. Sommigen vermoeden dat de vleermuis door tegenstanders van de sloop is neergelegd. Die bezweren echter dat het stom toeval was. Emeritus pastoor Piet Bakermans, die de laatste dienst leidde, denkt er het zijne van. ,,De kerk was net gepoetst", merkt hij fijntjes op. Maar dat er vleermuizen zitten, daar twijfelt hij niet aan. ,,We zien hier regelmatig de uitwerpselen liggen. Nog steeds."

De aanwezigheid van vleermuizen kan de sloop van de kerk in principe niet tegenhouden, maar alleen uitstellen. Gemeente en parochie hebben immers een sloopcontract getekend, waar ze elkaar onverkort aan houden. Maar mocht de vleermuis de sloop weten uit te stellen, dan blijft de kerk waarschijnlijk staan tot na de gemeenteraadsverkiezingen. En wie weet waait er vanaf maart ineens een andere politieke wind, die juist wél voor herontwikkeling van het naoorlogse kerkgebouw kiest.