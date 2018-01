Wethouder Kees Vortman: Nieuwe architect voor dorpshuis Son

SON EN BREUGEL - Het huidige ontwerp voor het Dorpshuis op het Kerkplein in Son lijkt definitief van tafel. Volgens wethouder Kees Vortman (VVD) is het 'niet waarschijnlijk' dat het plan van architectenbureau RAU alsnog wordt uitgevoerd, ook niet in aangepaste vorm.

,,De uitslag van het draagvlakonderzoek was heel duidelijk: zeventig procent van de mensen wil een ander ontwerp van een andere architect. Dan ligt het niet voor de hand dat we alsnog het huidige plan als uitgangspunt nemen", zei Vortman er woensdag over. Eerder hield het college van B en W zich nog op de vlakte over wat er met de uitkomsten van het onderzoek moet gebeuren.

Hoe nu verder

De vraag 'hoe nu verder?' ligt wat de wethouder betreft verder nog open. Hij wil nu eerst met alle betrokken partijen om tafel om tot een nieuw plan te komen. ,,We hoeven daarbij zeker niet alles opnieuw te doen. Het is ook in het belang van partijen als de bibliotheek en de harmonie dat ze eindelijk nieuwe huisvesting krijgen." Daarbij kan het zijn dat er nog wel met de eerder overeengekomen indeling geschoven wordt. ,,Het draagvlakonderzoek brengt wel een dilemma met zich mee. Mensen geven aan een functioneel gebouw te willen. Maar ook een pand met een dorpse, gezellige en kleinschalige uitstraling. Die twee wensen zijn enigszins in tegenstelling met elkaar. Het kan zijn dat we wel moeten kijken of sommige functies toch wat kleiner terug moeten komen."

Om te voorkomen dat er opnieuw een plan uit komt rollen waar geen maatschappelijk draagvlak voor is, denkt het college eraan om een architect meerdere schetsen te laten maken. Over de nu te nemen stappen spreekt de Son en Breugelse politiek op 15 januari voor het eerst tijdens een commissievergadering.

Veel kritiek

Op het draagvlakonderzoek was veel kritiek vanuit de oppositie en groepen die de sloop van de Sint-Petrus' Bandenkerk willen tegengaan. Zij zagen de uitkomsten vooral als een bevestiging dat mensen het kerkgebouw willen behouden en herontwikkelen. ,,Dat kun je niet concluderen, want daar heeft het onderzoek geen uitspraak over gedaan", aldus Vortman. ,,Het omgekeerde trouwens ook niet; over de sloop van de kerk was al bij meerderheid een besluit genomen. De optie om de kerk te behouden is dus niet onderzocht."