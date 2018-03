Wethouder Son en Breugel: Stem ook woonwagenplaatsen in regio af

Het woonwagenbeleid moet in de toekomst ook onderdeel gaan uitmaken van de regionale woningbouwafspraken. Dat vindt de Sonse wethouder Eef van Turnhout. ,,We moeten woonwagens in feite hetzelfde moeten behandelen als gewone woningen", legt hij uit. ,,Vraag en aanbod moeten in balans zijn: als er veel extra vraag naar woonwagens komt, moeten we daar als gemeente op inspelen. Net als bij stenen huizen." En juist die woningbouwplannen worden tegenwoordig in de regio afgestemd, om te voorkomen dat gemeenten gezamenlijk te veel of juist te weinig bouwen. ,,Als er bij ons in de toekomst bijvoorbeeld veel vraag komt, maar geen geschikte locatie is, dan zou je naar een plek in een andere gemeente kunnen kijken. Nu is het op woonwagengebied echt ieder voor zich."

Dat laatste erkent ook de Helmondse wethouder Frans Stienen, portefeuillehouder woningbouw in de regio. ,,Het onderwerp heeft in de afgelopen acht jaar nooit op de regionale agenda gestaan. Wel vanuit andere invalshoeken, zoals de veiligheid op de kampen, maar nooit vanuit woningbouw. Daar ligt nu echt wel een taak." Of dat tot regionale afspraken leidt zoals Son en Breugel die voor ogen heeft, moet dan nog blijven. ,,In hoeverre andere gemeenten in de regio ook een uitsterfbeleid voeren, zullen we eerst moeten inventariseren."