Duncan Laurence heeft corona, treedt niet op tijdens finale songfestival

Duncan Laurence is vandaag positief getest op het coronavirus. Vanwege de minimale isolatieperiode van zeven dagen zal Duncan, die in 2019 het muziekspektakel won, niet live kunnen optreden in Ahoy in Rotterdam tijdens de grote finale van het songfestival. Hij zal wel in een andere vorm in de show voorkomen.

Afgelopen maandag testte Duncan nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisie Songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Rotterdam Ahoy. Daar trad hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest bleek positief.



,,We zijn natuurlijk teleurgesteld, in de eerste plaats voor Duncan, die een live optreden op ons eigen Eurovisiepodium verdient na zijn overwinning in 2019 en het wereldwijde succes van Arcade”, aldus Sietse Bakker, uitvoerend producent. ,,We kunnen niet trotser zijn op zijn openingsact voor de eerste halve finale. Natuurlijk wensen we Duncan een spoedig herstel!”

Het management van de zanger laat weten: ,,Duncan is erg teleurgesteld, hij heeft hier al twee jaar naar uitgekeken. We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 mei.” In wat voor vorm dat zal zijn is vooralsnog niet duidelijk.

Contact

Duncan had afgelopen dinsdag nog contact met presentatrice Edsilia Rombley. Zij overhandigde hem een Global Platinum Award. Het is nog onduidelijk of Rombley in quarantaine moet.

In Ahoy geldt een streng corona-protocol waar intensief op wordt gehandhaafd. Iedereen die achter de schermen werkt moet over een negatieve coronasneltest beschikken, niet ouder dan 48 uur. Sinds 6 april zijn er in het kader van het Eurovisie Songfestival ruim 24.400 tests gedaan onder crew, vrijwilligers, artiesten, delegatieleden en pers (excl. publiek). 16 daarvan (0,06%) waren positief, in de meeste gevallen ging het om mensen die nog niet of langere tijd niet in Ahoy waren geweest. Er zijn nog geen besmettingen bekend waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die in Ahoy zijn opgelopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.