Eerste halve finale Songfestival: herken jij deze acts?

Recensie / Met video Songfesti­val­lied Burning daylight verdient top 10-plek: de uithalen zijn de kracht

De laatste halve minuut van Burning daylight, de track waarmee Mia Nicolai (26) en Dion Cooper (29) in mei voor de winst willen gaan op het Eurovisie Songfestival, klinkt als een finale. De energie die in 2,5 minuten zorgvuldig is opgebouwd, knalt eruit.