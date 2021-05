Italiaanse Songfestivalwinnaar Måneskin negatief getest op drugs

Rotterdam aangekleed voor songfesti­val: ‘Stad laat zien dat er perspec­tief is’

18 mei Rotterdam maakt zich op voor de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival. Nadat corona vorig jaar roet in het eten gooide, worden in de Maasstad vanaf vandaag alle registers opengetrokken. Virtueel welteverstaan, want van een volksfeest op straten en pleinen zal geen sprake zijn. ,,We hopen online toch veel bezoekers te trekken.’’