Laura Pausini verstopt dierbare toverstaf in ‘geheim zakje’, maar waar?

Wie was de presentatrice in die knalroze jurk, vroeg menig kijker van het Eurovisie Songfestival zich gisteravond af. Het was de Italiaanse zangeres Laura Pausini, die - als ze haar traditie voortzet - een geheim vakje in haar outfit heeft laten naaien.

Gehuld in drie felroze jurken van Valentino en met bijbehorende roze oogschaduw presenteerde Laura Pausini gisteren met Mika en Alessandro Cattelan de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Niet iedere kijker herkende haar direct: haar opvallende make-up zorgde er vermoedelijk voor dat menig kijker zich afvroeg naar wie ze nu eigenlijk keken.

Het bleek dus te gaan om de Italiaanse Pausini, bekend van haar hit La Solitudine. In april sprak deze site nog met Pausini over de documentaire over haar leven: Laura Pausini - Pleased to meet you. Ook haar presentatieklus voor het Eurovisie Songfestival in Turijn kwam ter sprake, waarna een bijzondere onthulling volgde.

Pausini zei een ‘bacchetta magica’ bij zich te dragen, een toverstaf die een dierbare vriend haar gaf voordat hij overleed. Sinds de Grammy’s van 2006 laat ze bij elke prijsuitreiking, inclusief die van de Oscars, de ontwerper van haar jurk een geheim zakje naaien waarin ze hem ongezien kan meenemen.

,,Hoewel dit geen awardshow is, moet die inderdaad mee het podium op. Het songfestival is te bijzonder om dat niet te doen. Ik zal de ontwerper eraan herinneren”, zei Pausini over het bijzondere voorwerp.

Het is nog maar de vraag of Pausini haar traditie heeft voortgezet en de Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani inderdaad heeft gevraagd een ‘geheim zakje’ in haar jurken te naaien en waar dat deze keer dan zat, maar een bijzonder verhaal is het in ieder geval wel.

Volledig scherm Alessandro Cattelan, Laura Pausini en Mika. © Reuters

