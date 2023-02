Mia Nicolai en Dion Cooper delen voorproefje nummer Songfestival

,,Het fundament van onze song”, schrijft het duo bij het bericht, dat ook wordt gedeeld door de AvroTros. Vervolgens is in een video te horen dat Nicolai en Cooper samen een aantal zinnen voorlezen: ,,Wat maakt ons menselijk? We weten allemaal dat het leven zwaar kan zijn. Het kan onmogelijk, leeg en alleen voelen. Maar we zijn niet alleen. We zijn meer hetzelfde dan dat we verschillen.”

,,Als we dat wat ons in de weg staat los kunnen laten en ervan groeien als individu en als samenleving, kunnen we een wereld creëren die is omgeven met liefde, verbinding en expressie. Een wereld waar voor iedereen een plek is. We kunnen een nieuw leven opbouwen door te leren van ons verleden en ons focussen op een nieuwe en betere toekomst. Dit is voor die toekomst.”

De tekst, die in het Engels wordt voorgelezen, is niet de songtekst voor het lied, benadrukt het duo.

