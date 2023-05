Mia Nicolai en Dion Cooper niet door naar finale songfestival, weinig impact met nieuwe versie

met videoDe aanloop voorspelde al weinig goeds voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Het Nederlandse koppel strandde dinsdagavond in de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Daardoor ontbreekt Nederland zaterdag voor de tweede keer in tien jaar tijd in de finale.

Te weinig tv-kijkers in Europa vielen voor Burning Daylight, de ballade die Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) op de draaischijf op het Eurovisiepodium vertolkten. De twee werden niet genoemd bij de tien finalisten, waardoor ze hoorden bij het gezelschap van vijf landen dat afviel. Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Finland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen gingen wel door.

Nicolai en Cooper viel in Liverpool niet eens veel te verwijten. De versie van Burning Daylight die het Nederlandse duo dinsdagavond liet horen, was de maximaal haalbare. In deze vorm had het nummer simpelweg te weinig impact om voldoende indruk te maken.

Valse start

Het is veel te kort door de bocht om het mislukken van de missie te steken op de valse start die het Nederlandse duo doormaakte in de aanloop. De mislukte optredens in Madrid en Amsterdam waren vorige maand niet meer dan repetities, waarin echter wel overduidelijk aan het licht kwam dat er een probleem was. Dat werd met een kunstgreep opgelost door de toonsoort van het lied met anderhalve toon te verhogen.

Daarmee boette het nummer veel kracht in ten opzichte van het origineel. De sterke uithalen van Dion Cooper hadden in de nieuwe versie met kopstem veel minder zeggingskracht. Muzikaal was de uitvoering die Cooper en Nicolai gisteravond brachten erg behoudend, maar het was live wel het best haalbare. De aanpassing was de oplossing voor het valse zingen in de voorbereidingsshows, maar hij haalde ook te veel de angel uit het lied.

Hoezeer heeft de rumoerige voorbereiding Nicolai en Cooper parten gespeeld? Het is lastig vast te stellen. Ze zaten in de halve finale die veel sterker bezet was dan die van donderdag, waardoor de concurrentiestrijd heftiger was. Dat was met een vlekkeloze aanloop niet anders geweest.

Spanning

Wel ervoer het Nederlandse duo de afgelopen weken veel meer spanning dan nodig was geweest. En dat hun mentor Duncan Laurence tot halverwege april op grote afstand opereerde, hielp ze evenmin. Pas toen het op 15 april in Afas Live voor de tweede keer mis ging, zat Laurence er door nood gedwongen onmiddellijk bovenop. Na Madrid gingen de alarmbellen nog niet af binnen de Nederlandse delegatie.

In dat opzicht hebben Nicolai en Cooper geen ideale voorbereidingstijd gehad. Tussen de drie generale repetities zat ook nog best wat kwalitatief verschil, waarbij de laatste, vanmiddag, de beste was. Dat geeft ook te denken.

Er was meer dat niet in de invloed lag van de Nederlandse delegatie en de artiesten. Dat de vakjury’s voor het eerst ontbraken in de halve finales en de volledige zeggenschap daarmee kwam te liggen bij de Europese tv-kijkers, hielp niet mee. Een ballad op het songfestival scoort per definitie beter bij een jury van experts dan bij de kijkers thuis. Ook in dit geval is dat te staven aan de hand van de bookmakers. Zij schatten Burning Daylight overall terecht laag in, maar de wedkantoren maakten ook een lijstje dat voorspelt hoe de vakjury’s zullen stemmen. Daarin stond Burning Daylight in de top 10, maar de jury’s stromen dit jaar pas in de finale in.

Dat Nederland daarin ontbreekt zal in eigen land de discussie over de selectiemethode ongetwijfeld nieuw leven inblazen. Terwijl het pas de tweede songfestivalfinale sinds 2013 wordt zonder Nederlandse inbreng. Meer nog dan op de selectiecommissie zal de mislukte missie afstralen op Duncan Laurence. De winnaar van 2019 schoof Nicolai en Cooper als onervaren artiesten naar voren, bemoeide zich met de act, maar vervulde niet de mentor-rol zoals Ilse DeLange dat in Tel Aviv bij hem wel deed. Een intensievere muzikale begeleiding had de Nederlandse inzending wel kunnen gebruiken en dat valt de artiesten in de laatste plaats te verwijten.

Toch nog Nederlandse inbreng in finale Ondanks de uitschakeling van Mia en Dion staat er zaterdag toch een Nederlander op het podium in de finale van het Eurovisie Songfestival. De 32-jarige Jesse Wijnans is een van de in roze gehulde dansers bij de Finse inzending van Käärijä, die de grote uitdager van de Zweedse topfavoriet Loreen lijkt te worden. De in Breda geboren Wijnans is professioneel danser en was al te zien in tv-programma’s als Dancing With The Stars, als partner van Anouk Hoogendijk, en The Big Show van Ruben Nicolai. Ook stond hij op het songfestivalpodium in Rotterdam, toen hij een van de dansers in het ensemble was.

