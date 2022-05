Nederlandse producer achter Spanjes SloMo ‘supertrots’

Arjen Thonen , de Nederlandse producer achter het Spaanse Songfestivallied SloMo , is apetrots dat het land gisteren als derde is geëindigd. ,,Spanje is in 12 jaar niet meer zo hoog geweest”, laat een enthousiaste Thonen aan deze site weten.

Thonen heeft er geen andere woorden voor: de Spaanse Chanel heeft gisteren het dak eraf geblazen met het lied SloMo. Het is altijd maar afwachten wat het oordeel van de vakjury en het publiek is, maar Spanje eindigde maar liefst op de derde plek in de finale. Een geweldige prestatie, vindt de producer.

,,Dat Oekraïne zou winnen, hadden we met televoting wel zien aankomen”, legt Thonen uit. En hoewel de bookmakers al hadden voorspeld dat Spanje hoog zou eindigen, is de euforie groot. Thonen is dan ook ‘supertrots’ op de eindscore. ,,Spanje is in 12 jaar nooit meer zo hoog geweest. Die zijn daar gewoon aan het feesten”, legt hij uit.

Thonen produceerde het lied SloMo eigenlijk voor wereldster Jennifer Lopez, zo liet hij eerder in gesprek met deze site weten. Het nummer werd dus uiteindelijk voor het Songfestival gebruikt, maar Thonen had het niet op de winst gemunt. ,,Winnen zou natuurlijk geweldig zijn, maar daar is het mij niet om te doen. Ik ben blij dat dit lied uiteindelijk toch nog zo’n mooie plek heeft gekregen.’’ Wat als Jennifer Lopez er nu lucht van krijgt en spijt heeft? ,,Zij mag nog steeds beats bij me afnemen, hoor. Ik heb nog meer liggen.’’

