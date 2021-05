Songfestival-commentatoren Cornald en Sander: ‘Je bent al gauw iemand aan het beledigen, dat wil je niet’

Ze zaten gisteren, zes dagen voor de grote finale, met een kop koffie achter de laptop in Hotel New York in Rotterdam. In hetzelfde hotel logeert Jeangu Macrooy, de Nederlandse deelnemer aan het songfestival. Cornald Maas (58) en Sander Lantinga (44), beiden lid van de selectiecommissie die een stem heeft in de keuze van het Nederlandse lied, behoren beiden tot de officiële Nederlandse delegatie van AvroTros.