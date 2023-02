Songfestival-icoon maakt zich op voor comeback en zet bookmakers op zijn kop

Zweden is plots topfavoriet voor de winst van het Eurovisie Songfestival. Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne heeft dat land eigenlijk altijd bovenaan gestaan bij de bookmakers. Maar daar kwam deze week plots verandering. Dat terwijl de Zweden hun inzending nog moeten kiezen. Echter een paar tellen van een nieuw nummer van songfestivalicoon Loreen waren genoeg om de bookmakers op zijn kop te zetten.

Wie herinnert zich de editie van het Eurovisie Songfestival in 2012 niet? Loreen won glansrijk in Bakoe met haar nummer Euphoria. En mocht je dat lied toen niet mee hebben gekregen, daarna stond ze er maandenlang mee in de top 10 van de Nederlandse Top 40. De zangeres scoorde de succesvolste songfestivalhit ooit in de Nederlandse hitparade en daarna werd Euphoria meermaals uitgeroepen tot beste songfestivalnummer ooit gemaakt.

Zo snel als Loreen verscheen op het Europese toneel, zo snel verdween ze ook weer in. In oktober 2012 had ze nog een bescheiden hitje, maar daarna werd het stil. In 2017 deed ze opnieuw een gooi om naar het Eurovisie Songfestival te gaan, maar met het nummer Statements slaagde ze er niet in om de finale van de Zweedse voorrondes te bereiken.

Snippet van Tattoo

Maar sinds deze week is alles anders. Zaterdagavond treedt ze aan in de vierde heat van het Melodifestivalen. In aanloop naar dat optreden werd er een zogenoemde snippet van 30 seconden vrijgegeven van haar nummer Tattoo. Fans zijn door het dolle heen en met het dansbare nummer is ze meteen topfavoriet om voor Zweden naar het Songfestival te gaan. Maar daar blijft het niet bij.

De bookmakers geven Zweden inmiddels 27 procent kans om het Eurovisie Songfestival te winnen. Dat is opvallend, omdat sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne dat land altijd bovenaan stond. Nog altijd zijn de winnaars van de vorige editie op de tweede plek te vinden met een winstkans van 16 procent. Oekraïne heeft overigens zijn inzending al wel gekozen. In een ondergronds metrostation kwam Tvorchi met Heart of steel uit de bus als winnaar.

Zaterdagavond weten we overigens nog niet of Loreen naar het Songfestival gaat. Na de vierde voorronde volgt er nog een halve finale en finale. Uiteindelijk wordt op 11 maart bekend wie Zweden vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. In Liverpool nemen ze het dan op tegen Dion Cooper en Mia Nicolai, die meedoen voor Nederland. Hun single wordt op 1 maart bekendgemaakt.

