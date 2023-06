Stockholm wil Eurovisie Songfestival organiseren in tijdelijke concerthal

Zangeres die band heeft met presenta­tor vorig jaar gaat voor Verenigd Koninkrijk naar songfesti­val

De deelnemer voor het Verenigd Koninkrijk aan het Eurovisie Songfestival is uitgelekt. Het thuisland gaat niet voor een grote naam in Liverpool, maar voor de jonge zangeres Mae Muller. De Britse tabloid Daily Mail heeft minder vriendelijke woorden en omschrijft haar als ‘een weinig bekende voormalig winkelmedewerker'. Opvallend is dat zij een band heeft met Mika, die vorig jaar het liedjesfestijn in Turijn presenteerde.