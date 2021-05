Tegenvaller voor het songfestival: Paul de Leeuw trekt zich terug als ‘gastheer’ van fanzone

Oorspronkelijk zou er op de Binnenrotte in hartje stad een ‘festivaldorp’ worden gebouwd, waar vele tienduizenden internationale Eurovisiefans elke dag terecht zouden kunnen voor optredens, ontmoetingen en de vertoning van de shows in Ahoy Rotterdam op een enorme videotoren. Nadat de editie van 2020 werd geschrapt, ging de Eurovision Village dit jaar online. Gisteravond was er nog een optreden van dj Afrojack op de beroemde Hef, de voormalige spoorbrug in Rotterdam.



Er was vandaag nog meer slecht nieuws voor het liedjesspektakel, dat volgende week zaterdag zijn grande finale beleeft in Ahoy. Bij de openingsshow in de Cruise Terminal ontbraken Polen en IJsland, wegens besmetting met corona in de delegaties. Daarop besloten ook Roemenië en Malta verstek te laten gaan, omdat zij in hetzelfde hotel zitten. Vermoedelijk is daar de bron van de besmetting.