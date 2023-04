The Beatles zetten Liverpool op wereldkaart, nu host deze stad het songfestival: ‘Trots op mijn afkomst’

met video Songfesti­val-duo Mia en Dion reageert op onzuiver livedebuut: ‘Heel erg jammer dat het niet goed was’

Het livedebuut van Burning Daylight, het Nederlandse songfestivalliedje, is uitgedraaid op een teleurstelling. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen het nummer bij een songfestivalfeestje in Madrid niet zuiver, iets dat ze wijten aan technische problemen. ,,Heel jammer dat het niet goed was”, zegt het duo in een reactie aan deze site.