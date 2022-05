Van scheurjurk tot verentooi: de beste en slechtste outfits van het songfestival

Portugese songfesti­val­act The Black Mamba weer naar Nederland

De Portugese band The Black Mamba, die in mei meedeed aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, komt volgend jaar opnieuw naar Nederland. Op 17 januari 2022 treedt de band op in de Melkweg in Amsterdam, maakte de concertzaal dinsdag bekend.

6 juli