30 jaar later kan voormalig atlete Monique Bogaards nog steeds niet rustig lopen: ‘Je kunt niet langzaam sprinten’

Je zult Monique Bogaards niet joggend tegenkomen in de stad of het buitengebied van Eindhoven. ,,Dat is niks voor mij”, lacht de 50-jarige Eindhovense. Nee, de in Benin geboren atlete, is meer een luipaard dat rustig wacht wacht tot het de tijd is om een sprintje te trekken. ,,Na de winter, zo ergens in april met het lentezonnetje erbij, 150 meter sprinten, dat is het ultieme gevoel”, klinkt het verlekkerd uit haar mond als ze thuis in Woensel praat over wat voor haar atletiek is.