Aanrijding met auto kost crosser De Wolf GP van Sardinië

“Ik was bezig aan mijn herstelrondje op de fiets toen ik door een auto werd geraakt. De bestuurder had mij niet gezien”, legt De Wolf uit op zijn eigen Instagram. “Hierbij heb ik een breukje in mijn hand opgelopen. Het spijt me voor mijn team, maar we zullen sterker terugkomen”, laat de nummer vier van de WK-stand weten.

De Wolf rijdt voor Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing waar ook Roan van de Moosdijk voor uitkomt. De Eindhovenaar is al langer uitgeschakeld door een schouderkwetsuur. In de tussentijd werd Jeremy Sydow als tijdelijke vervanger aangetrokken. Na de race in Sardinië is de volgende GP over twee weken in Spanje.