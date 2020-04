Abbring racet vanuit zijn showroom in Dommelen: ‘Elk grassprietje op dezelfde plek als in het echt’

PSV Vrouwen wacht af: ‘De eerste stap is: gaan we de competitie nog uitspelen?’

6 april De eredivisie voor vrouwen volgt vooralsnog dezelfde lijn als die bij de mannen in het betaald voetbal. De competitie ligt op last van de overheid nog sowieso tot 1 juni stil. De UEFA zou graag zien dat die daarna in twee maanden uitgespeeld wordt. Dinsdag praat voetbalbond KNVB daarover met de clubs.