Afgezwaaide PSV-captain maakt tóch zijn debuut in de handbal eredivisie

van het met promotie afgesloten vorige seizoen afzwaaide als aanvoerder van de handballers van PSV gaf hij al aan dat er in geval van nood altijd een beroep op hem kon worden gedaan. Die vraag kwam sneller dan verwacht. De middenopbouwer maakte onlangs zijn debuut in de eredivisie en antwoordde eerder al bevestigend op de vraag of hij assistent-trainer wilde worden.

De uit Syrië gevluchte Saji Al Mahamed fungeert ook dit seizoen als hoofdcoach van PSV. Hij vroeg Kant om hem te komen assisteren. Daar hoefde Kant niet heel lang over na te denken: ,,Ik vind het leuk om op deze manier bij het team betrokken te blijven. De jongens kennen mij goed en ik was als aanvoerder natuurlijk ook altijd al het aanspreekpunt. Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar dat lukt niet altijd vanwege werk en privé. Bij de wedstrijden zal het vooral gaan om de thuisduels en tijdens trainingen doe ik gewoon zelf nog mee, omdat ik nu in het tweede speel.”

Zwanger

Of dat volgend seizoen ook allemaal nog lukt is maar zeer de vraag, want zijn vrouw Iris is zwanger van hun tweede kindje: ,,Iris speelde ook jarenlang in het eerste en daarna in het tweede van de damesploeg van PSV. We besloten samen om een stapje terug te doen. Jarenlang hebben we alles voor de sport afgezegd, maar die tijd is voorbij maar nu gaan we een andere fase in. De keuze om te stoppen was daarom niet moeilijk: ik kreeg ook steeds vaker last van allerlei pijntjes.”

Het moment dat er een beroep op hem werd gedaan en Kant als speler debuteerde in de eredivisie kwam sneller dan verwacht: ,,Dat was bij de eerste thuiswedstrijd. We hadden wat blessures en ik was er toch. Na tien minuten moest ik er al in. Het was zeker een speciaal gevoel om in de eredivisie te spelen. Dat is toch waar we vorig seizoen zo hard geknokt hebben. Nu kan ik ook zeggen dat ik op het hoogste nationale niveau heb gespeeld. En ik scoorde nog twee keer ook. Dat geeft wel voldoening. Een definitieve terugkeer zit er dus echter in; ik wil de ontwikkeling van de jonge, nieuwe spelers ook niet in de weg staan. Maar op deze manier is het wel mooi dat ik het avontuur in de eredivisie toch nog van dichtbij kan meemaken.”

Zijn rol als assistent-trainer bevalt Kant goed: ,,Mijn taak is vooral om Saji te ondersteunen. Twee van de drie trainingen in de week ben ik present om te helpen en als ik op de bank zit, draag ik natuurlijk ook mijn steentje bij.”

Met één punt uit drie wedstrijden kent PSV een seizoenstart zoals die gezien het programma wel te verwachten was. Toch had er volgens Kant al meer ingezeten: ,,Vorige week gaven we uit bij Arnhem de winst onnodig uit handen. Maar je merkt dat er progressie in zit. We moeten ook zes nieuwe spelers inpassen. Die krijgen het systeem nu steeds beter onder de knie. We spelen zondag uit tegen Feyenoord. Daar liggen voor ons zeker mogelijkheden. Als we deze lijn doorzetten, gaan we ook niet als laatste eindigen. Erin blijven en veel leren is het doel. En ik denk dat we dit seizoen ook best kunnen verrassen. Een plek boven de onderste vijf bijvoorbeeld, zou zomaar kunnen gebeuren.”