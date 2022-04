Al twaalf en een half jaar is Jorg Gussenhoven het vaste gezicht van T.V. 't Slotje: ‘Op een gegeven moment werd ik gezien als het meubilair van de club’

Hoe is jouw tenniscarrière ooit begonnen?

,,Ik tenniste zelf bij ETV Volley. Daar heb ik jaren gespeeld. Op een gegeven moment werd ik zelfs gezien als het meubilair van de club. Ik was er elke dag te vinden. Eigenlijk ben ik relatief laat, op mijn veertiende pas, begonnen met tennis. Toen is het wel meteen van nul naar honderd gegaan. De sport heeft me zo gepakt. Ik schoot meteen door, wilde altijd tennissen. Elk jaar speelde ik weer een niveau hoger. Zo ben ik ermee doorgegaan.’’

Waardoor ben je niet eerder met tennis begonnen?

,,Ik heb vooraf altijd op judo gezeten. Als ik nu terugkijk, heeft me dat heel erg geholpen. Het is fijn om de bewegingsscholing van het judo te beheersen als je een bepaald niveau wil halen. Als je een sport eenzijdig blijft beoefenen, dan helpt je dat in mijn ogen niet echt om beter te worden. Kruisbestuiving van andere sporten is daar fijn voor.’’

Hoe ben je tennistrainer bij TV 't Slotje geworden?

,,Ik heb een tijdje fiscale economie gestudeerd, tot ik besloot dat ik tennisleraar wilde worden. Dat is ondertussen alweer twintig jaar geleden. Eerst heb ik acht jaar bij een andere club training geven, om door een mooie aanbieding van de bondscoach rolstoeltennis in België terecht te komen. Dat was dé kans om eens over de grens te kijken. Qua afstand was het net te doen, tot ik een dochter kreeg. Op een gegeven moment werkte het niet meer om op en neer te rijden. Daarom ging ik op zoek naar een club in de buurt van Eindhoven. Ik wilde een vereniging zoeken met een hal erbij. Als je goed les wil geven, dan is binnen trainen een must. Zo ben ik uiteindelijk bij ’t Slotje in Beek en Donk gekomen.’’