Als bondscoach van de para-zwemmers moet Bram Dekker vindingrijk zijn

Bram Dekker (33) merkte al tijdens zijn eigen zwemcarrière dat er een coach in hem schuilde. Komende week begeleidt hij zeven para-zwemmers bij de WK in Manchester. Een job waarin hij creatief te werk moet gaan.

Schoolslagspecialist Dekker trainde zelf acht jaar lang met de Nederlandse zwemploeg in Eindhoven. Toen hij zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen van Rio in 2016, rolde hij na zijn stoppen zo het coachvak in. ,,Richting het einde van mijn carrière merkte ik wel dat ik het heel interessant vond om over trainingsleer na te denken. Ik dacht altijd al actief mee op het vlak van planning en periodisering. Hoe piek je naar een evenement toe?”

Hij werd hoofdcoach bij zwemvereniging Arethusa en al in zijn eerste seizoen in Oss klopte zwembond KNZB bij hem aan met de vraag of hij assistent-bondscoach van de para-zwemmers wilde worden. Zij trainen in Amersfoort, al zit een verhuizing naar Eindhoven in de planning zodra Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep verbouwd is. ,,Ik zag dit als een mooie kans om mezelf als coach te ontwikkelen. Je hebt te maken met beperkingen en moet heel creatief nadenken hoe je deze mensen een goede training aanbiedt”, zegt Dekker (33), inmiddels de hoofdcoach van de Nederlandse parazwemploeg.

Visuele beperking

,,Neem als simpel voorbeeld een visuele beperking. Als iemand vrijwel blind is, kun je beweegpatronen en technieken niet aanleren door video's te laten zien van toppers of ze zelf te filmen en dan die beelden samen bekijken. Je moet het op een heel andere manier aanleren. Door dingen te laten voelen en bij oefeningen op het droge feedback te geven op waar armen en benen zich bevinden in de ruimte. En zo heb je talloze beperkingen met ieder zijn eigen uitdagingen.”

Kwalitatief sterk team naar WK

De Nederlandse equipe voor de WK in Manchester bestaat uit vier vrouwen (Lisa Kruger, Liesette Bruinsma, Chantalle Zijderveld, Florianne Bultje) en drie mannen (Rogier Dorsman, Bas Takken, Thomas van Wanrooij). ,,We gaan met een kleinere ploeg dan vorig jaar bij de WK op Madeira, maar kwalitatief is het wel een sterk team. Met stuk voor stuk zwemmers die in hun klasse op elke afstand voor het podium kunnen gaan. Afgaande op onze laatste trainingsstage in Belek zijn ze goed in vorm”, zegt Dekker over het para-toernooi dat maandag begint en een week duurt.

In zijn rol als coach beleeft Dekker zo’n evenement anders dan toen hij zelf nog zwom. ,,Ik moet er nu elke sessie voor iedereen zijn. Dat betekent volop schakelen tussen emoties van sporters. Als de één teleurgesteld is, moet dat niet van invloed zijn op de volgende die langskomt. Iedereen moet van mij kunnen krijgen wat ie nodig heeft.”

De WK is tevens het eerste kwalificatiemoment voor de Paralympics. ,,Belangrijk omdat je als land slots moet verzamelen om startplekken te krijgen”, geeft Dekker aan. Hij legt uit: ,,Voor iedere zwemmer die hier goud of zilver wint, verdien je er eentje. Verder gaat het via gezwommen tijden en een verdeelsleutel. Ik hoop dat we er in totaal negen à tien toegewezen krijgen. We willen niet in de situatie komen dat we iemand met het niveau van top zes in de wereld thuis moeten laten. Ik heb wel een intern selectieprotocol gemaakt, zodat we die keuze waar nodig objectief kunnen maken.”