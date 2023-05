Amber Mutsaers met FC Eindhoven aan vooravond eerste landstitel: ‘Hoe dichterbij we komen, hoe groter de druk’

De eerste amateurlandstitel kan FC Eindhoven Vrouwen nauwelijks meer ontgaan. Zaterdag moet tegen Be Quick’28 de kroon worden gezet op een prachtig seizoen. Vanaf het begin was duidelijk dat aan de suprematie van de blauw-witten niet viel te tornen.

Met Amber Mutsaers heeft coach Ivo Veltrop een zeer ervaren speelster in zijn selectie. De verdedigster kijkt uit naar de eerste grote prijs die voor haar en haar ploeggenoten lonkt. ,,De kracht van dit team is de breedte van de spelersgroep”, stelt de 25-jarige routinier. ,,Afgelopen jaren kwamen we net wat tekort tegen onze grootste concurrenten Saestum en DTS’35. We hadden een te krappe selectie en dat brak ons op.”

Dat is de grootste verandering van dit seizoen. ,,Je ziet bij wissels dat er andere kwaliteiten in het veld komen die het verschil kunnen maken. Daarnaast is de sfeer in het team goed en dat is volgens mij allesbepalend. Ik denk zelfs dat we mee kunnen doen in de eredivisie, maar dan wel met meer trainingen en betere faciliteiten.”

Druk loopt op

Het vele werk van het afgelopen seizoen moet dan na twee eerdere pogingen nu definitief worden omgezet in een prijs. ,,Met Ter Leede (2-2, red.) en DTS’35 (3-0 nederlaag, red.) hebben we de laatste weken twee ploegen ontmoet waartegen we het altijd lastig hebben. Daarnaast; hoe dichterbij we komen, des te meer druk er op komt te staan en dat is te zien aan ons spel.”

De in Oss woonachtige Mutsaers vindt het minimaal drie keer in de week op en neer reizen tussen haar woonplaats en Eindhoven zonder dat er vergoedingen tegenover staan geen probleem. ,,Ik heb het er graag voor over. Vroeger als klein meisje was zo hoog mogelijk voetballen een droom. Na vele omzwervingen ben ik een aantal jaren geleden bij FC Eindhoven terechtgekomen en hoop dit hoge niveau te kunnen blijven combineren met mijn fulltime baan.”

Goede ontwikkeling

Als junior stond Mutsaers bekend als een talent. Met vier jaar eredivisie in haar bagage (een jaar PSV en drie seizoenen Achilles’29) en een seizoen in Portland (Verenigde Staten) was ze enkele jaren geleden voor FC Eindhoven een welkome aanvulling. ,,Lastig om te zeggen, maar ik denk dat ik vooral in het begin van mijn voetballoopbaan een goede ontwikkeling heb doorgemaakt. Na voor diverse regio- en districtsteams van de KNVB te zijn uitgekomen, heb ik ook mogen spelen in het Nederlands elftal onder 16 en 17 jaar.”

De ambities reiken voor haar niet verder meer dan FC Eindhoven. Mutsaers: ,,Hogerop voetballen zit er voor mij niet meer in. Ik bekijk van jaar tot jaar of het mij nog wel waard is de tijd die ik aan voetballen spendeer. Mede door onze plaats op de ranglijst en het fijne teamgevoel heb ik niet lang getwijfeld of ik nog door ga.”

Haar baan als marketeer vergt veel tijd. Dat heeft de komende tijd voorrang. ,,Ik wil me graag focussen op mijn maatschappelijke carrière. Zolang ik dat kan combineren met het voetballen bij FC Eindhoven en ik nog genoeg motivatie voor mezelf kan opbrengen, blijf ik dat doen.”